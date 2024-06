Özcan spricht über BVB-Zukunft

Im Rahmen des Trainingslagers der Türkei für die anstehende Europameisterschaft hat sich Borrusia Dortmunds Mittelfeldspieler Salih Özcan (26) über seine Zukunft beim BVB geäußert. „Ich habe einen Zweijahresvertrag bei Borussia Dortmund. Ich denke, dass ich noch zwei Jahre hier spielen werde. Ich weiß nicht, was in den Jahren danach passieren wird“, so Özcan gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur ‚IHA‘, „das weiß nur Gott. Aber wie gesagt, ich habe einen Vertrag für zwei weitere Jahre, mal sehen, was danach passiert.“

In seinem zweiten Jahr beim BVB nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln sammelte er reichlich Spielzeit im Mittelfeld. In der Bundesliga absolvierte Özcan 23 von 34 Spielen, auf dem Weg ins Champions League-Finale kam er in neun von 13 Spielen zum Einsatz.