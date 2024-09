Heidenheim-Duo verlängert langfristig

Der 1. FC Heidenheim vermeldet nach Ablauf der Transferperiode zwei Verlängerungen. Offensivspieler Adrian Beck (27) und Innenverteidiger Benedikt Gimber (27) erhalten jeweils einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2028. Zuvor wären beide Arbeitspapiere zum Saisonende ausgelaufen.

„Diese beiden Vertragsverlängerungen von Becks und Gimbo so früh in dieser noch jungen Saison sind wichtige Bausteine im Rahmen unserer langfristigen Kaderplanung“, erklärt Heidenheim-CEO Holger Sanwald, „beide haben im Verlauf ihrer Karriere auch schon Rückschläge verkraften müssen, um sich dann bei uns als Leistungsträger in der Bundesliga durchzusetzen. Genau solche Spieler passen perfekt zu unserem FCH […].“