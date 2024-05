Kompany-Poker: Bayern vor Einigung mit Burnley

Mit Vincent Kompany hat sich der FC Bayern mündlich geeinigt. Der Belgier, gerade mit dem FC Burnley in die zweite englische Liga abgestiegen, brennt auf den Wechsel an die Säbener Straße. Dort würde Kompany gerne jenen dominanten Ballbesitzfußball spielen lassen, der mit Burnley in der Premier League angesichts mangelnder Möglichkeiten auf dem Transfermarkt schlichtweg nicht möglich war.

Es könnte passen zwischen dem 38-Jährigen und den Bayern, sollte es denn letztlich zur finalen Übereinkunft kommen. Laut ‚ESPN‘ ist diese nun in greifbare Nähe gerückt. Das internationale Sportnetzwerk berichtet mit Verweis auf eine namentlich nicht genannte Quelle, die beiden Verhandlungspartner stünden „kurz vor einer Einigung“.

Eine konkrete Summe nennt ‚ESPN‘ nicht. Dafür heißt es, dass Kompany wohl Zugeständnisse bei seinem Trainerteam gemacht werden. Es war das ausgegebene Ziel der Münchner, einen Chefcoach zu finden, der keinen riesigen Staff mitbringt. Teile von Kompanys Burnley-Mitarbeitern werden aber wohl auch Verträge an der Säbener Straße erhalten, unter anderem Co-Trainer Craig Bellamy.

Es wird teuer

Doch wo siedelt sich die Summe am Ende an, die der FC Bayern nach Lancashire überweisen muss? Die ‚Bild‘ taxiert das erste Bayern-Angebot auf zehn Millionen Euro, die Forderung aus England soll sich hingegen auf 20 Millionen Euro belaufen. Gut möglich, dass man sich in der Mitte trifft. Immerhin steht Kompany noch bis 2028 bei den Clarets unter Vertrag.

Update (11:50 Uhr): Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, weilt Kompany aktuell mit Teilen seines Trainerteams in München, um den Aufsichtsrat der Bayern zu treffen. Am gestrigen Mittwoch soll der Coach sein Büro in Burnley geräumt und sich von den Klubmitarbeitern verabschiedet haben.