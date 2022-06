Haller in Dortmund eingetroffen

Der Transfer von Sébastien Haller (28) zu Borussia Dortmund wird in Kürze vollzogen. Der Bezahlsender ‚Sky‘ liefert Bildmaterial von der Ankunft des ivorischen Mittelstürmers in Dortmund. Nun stehen letzte Formalitäten wie Medizincheck und Vertragsunterschrift an.

Der Deal zwischen dem BVB und Ajax Amsterdam ist längst ausgehandelt. Die Schwarz-Gelben überweisen eine Ablöse von 31 Millionen Euro an den niederländischen Topklub. Durch Boni kann die Summe auf 35 Millionen Euro anwachsen. Haller erhält einen Vierjahresvertrag.