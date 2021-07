Tokio als Schaufenster: Die Top-Talente aus der zweiten Reihe

Thiago Almada (20, Argentinien)

Bei einem genaueren Blick auf die Top-Talente führt kaum ein Weg an dem Argentinier Thiago Almada vorbei. Der offensive Mittelfeldspieler hat trotz seines jungen Alters (20) bereits 80 Pflichtspiele für den argentinischen Erstligisten Velez Sársfield absolviert. Dort besticht der Rechtsfuß sowohl mit seinen Torjägerqualitäten als auch mit seinen Fähigkeiten als Vorlagengeber. Knüpft der Rechtsfuß an seine Leistungen im Verein an, ist die Offensive der jungen Albiceleste wohl kaum zu stoppen.

Gabriel Menino (20, Brasilien)

Die Brasilianer reisen als Titelverteidiger nach Tokio. Mit im Gepäck befindet sich auch Gabriel Menino. Der 20-Jährige zählt bereits seit zwei Jahren zum Stammpersonal beim brasilianischen Topklub Palmeiras. Dabei überzeugt der Rechtsfuß mit einer großen Portion Flexibilität und kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf der rechten offensiven sowie defensiven Außenbahn eingesetzt werden.

Wilfried Singo (20, Elfenbeinküste)

In Gruppe D trifft Menino mit der Seleção neben dem deutschen Team auch auf die Elfenbeinküste um Wilfried Singo. Der 20-Jährige reist mit der Empfehlung von 30 Pflichtspielen für den FC Turin nach Japan und sammelte im Juni sogar seine ersten Einsatzminuten für die ivorische A-Nationalmannschaft. Für einen Außenverteidiger misst Singo ungewöhnliche 1,90 Meter. Für die Turiner lief er auch häufiger als rechter Mittelfeldspieler auf.

Ao Tanaka (22, Japan)

Auch die 2. Bundesliga ist in Tokio reichlich vertreten. Dazu zählt unter anderem Ao Tanaka, der sich erst kürzlich auf Leihbasis Fortuna Düsseldorf angeschlossen hat. Die Fortuna besitzt eine Kaufoption für den Rechtsfuß, der im zentralen Mittelfeld aufläuft und bereits für die japanische A-Auswahl debütierte. Da der 22-Jährige den Saisonauftakt in Liga Zwei verpassen wird, hat er die Möglichkeit mit einem guten Turnier für positive Vorzeichen bei seinem Start in Düsseldorf zu sorgen..

Nathanaël Mbuku (19, Frankreich)

Der jüngste Akteur in der Liste kommt aus dem Weltmeisterland Frankreich. Der 19-jährige Nathanaël Mbuku machte bereits bei der U17-Weltmeisterschaft vor zwei Jahren von sich reden, als er mit fünf Treffer zweitbester Torschütze des Turniers wurde. Bei seinem Jugendklub Stade Reims ist der 1,70 Meter große Linksaußen gesetzt. Er kann auch auf dem rechten Flügel sowie im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Allerdings hat Mbuku mit Arnaud Nordin und Florian Thauvin namhafte Konkurrenz auf seiner Position.