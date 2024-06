Bochum verpflichtet Jahn

Der VfL Bochum schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wie der Bundesligist offiziell vermeldet, wechselt der 19-jährige Niklas Jahn aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg ins Ruhrgebiet. In Bochum unterschreibt der Sechser einen Vertrag bis 2027. „Mit Niklas Jahn verpflichten wir einen weiteren Perspektivspieler, der viele Kriterien des VfL-Anforderungsprofils auf seiner Position erfüllt“, so VfL-Sportdirektor Marc Lettau.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jahn war bei den Franken in der Regionalliga einer der Leistungsträger und sammelte vier Scorer bei 30 Einsätzen. Auf seine neue Aufgabe an der Castroper freut sich Jahn: „Ich habe Bock auf den VfL. Das Stadion habe ich schon kennengelernt, konnte schon mit einigen hier beim VfL sprechen. Den Sprung in die Bundesliga traue ich mir zu.“