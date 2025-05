Van Bommels deutliche Kritik an Schmadtke

Bei Mark van Bommel hat der Rauswurf beim VfL Wolfsburg Spuren hinterlassen. Im ‚Spielmacher‘-Podcast übt der 48-Jährige heftige Kritik am damaligen Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Ich bin nicht gescheitert an der Bundesliga. Auch nicht an Wolfsburg. Nur an einer Person. Es hat überhaupt nicht gepasst. Von Anfang an schon nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Niederländer war im Sommer 2021 zu den Niedersachsen gekommen, nach nicht einmal vier Monaten im Amt – samt Wechselfehler und Pokalaus – war dann schon wieder Schluss. Dennoch kann sich van Bommel eine Rückkehr nach Deutschland durchaus vorstellen. „Ich habe immer noch Lust auf die Bundesliga.“ Nach dem Engagement bei den Wölfen war er zwischen 2022 und 2024 bei Royal Antwerpen, seit dem vergangenen Sommer ist van Bommel ohne Verein.