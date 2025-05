BTSV kämpft um Schalkes Tempelmann

Der FC Schalke darf sich über einen potenziellen Abnehmer für Lino Tempelmann freuen. Wie Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel gegenüber dem ‚kicker‘ preisgibt, möchte man den derzeit ausgeliehenen Mittelfeldspieler unbedingt festverpflichten: „Wir werden alles versuchen, was in unserer Macht steht.“ Eine Kaufoption für den Blondschopf besitzen die Löwen nicht.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde in Gelsenkirchen wagte Tempelmann im Winter eine Luftveränderung. Der Plan ging voll auf, auch aufgrund des 26-Jährigen hielt Braunschweig am Ende die Klasse in Liga zwei.