Zwei neue Optionen für Halstenberg

Marcel Halstenberg stehen im Sommer viele Türen offen. Wie die ‚Neue Presse‘ berichtet, sind neben den New York Red Bulls auch Red Bull Salzburg und Como 1907 am 33-Jährigen von Hannover 96 interessiert. Aber auch eine Vertragsverlängerung zu reduzierten Bezügen bei den Niedersachsen sei durchaus noch möglich. Das Karriereende steht ebenfalls als Option im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus. In dieser Saison zählt Halstenberg bei seinem Jugendklub wie schon in der Vorsaison zu den Leistungsträgern. In 26 Spielen gelangen dem ehemaligen Leipziger drei Tore und zwei Vorlagen, an diesem Wochenende fehlt er seiner Mannschaft aufgrund einer Gelbsperre.