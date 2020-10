Stindl vor Verlängerung?

Lars Stindl wird seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach wohl verlängern. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist die offizielle Verkündung „nur eine Frage der Zeit“. Mit einer Einigung bezüglich der Laufzeit – eine oder zwei weitere Spielzeiten – sei zu rechnen.

Stindl sagt: „Wir werden uns mit Sicherheit demnächst zusammensetzen und unsere Gedanken austauschen.“ Der 32-jährige Gladbach-Kapitän läuft bereits seit fünf Jahren für die Fohlen auf. „Ich fühle mich wohl bei Borussia und bin der Meinung, dass ich der Mannschaft sportlich auch in den nächsten Jahren noch einiges geben kann“, so Stindl, der bei allen vier Pflichtspielen der neuen Saison in Marco Roses Startelf stand.