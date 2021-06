Arminia: Ortega-Klausel verfällt

Stefan Ortega bleibt Arminia Bielefeld bis auf weiteres erhalten. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wird der 28-jährige Keeper keinen Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel machen. Der Passus verstreiche „wohl ungenutzt“, schreibt das Fachblatt in seiner Printausgabe vom heutigen Montag.

Auf fünf Millionen Euro beläuft sich die Klausel dem ‚kicker‘ zufolge, nach Informationen des ‚Westfalen-Blatt‘ liegt sie „deutlich darunter“. So oder so: Die Ablöse für Ortega ist in Kürze frei verhandelbar.

Dabei zeichnet sich keine echte Tendenz ab, welchen Zukunftsplan der fußballerisch so starke Torhüter verfolgt. Eine Möglichkeit bietet der FC Bayern: Der Rekordmeister befindet sich auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei hinter Manuel Neuer (35), der vor einem Jahr verpflichtete Alexander Nübel (24) soll für zwei Spielzeiten verliehen werden.