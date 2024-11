Neapel möchte mit Dauerbrenner verlängern

Die SSC Neapel möchte den Vertrag mit Mittelfeldspieler und Dauerbrenner Frank Anguissa (29) verlängern. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sind die Blauen bereit, ihrem Routinier ein neues Arbeitspapier bis 2027 anzubieten. Erste Gespräche zwischen Spielerseite und Neapels Sportdirektor Giovanni Manna haben bereits stattgefunden.

Neapel ist bereit, Anguissa ein Salär in Höhe von drei Millionen Euro pro Saison anzubieten. Von Vereinsseite gibt es sogar Überlegungen, den Vertrag direkt um drei Jahre, also bis 2028 zu verlängern. Der kamerunische Nationalspieler verpasste in der laufenden Saison noch keine einzige Spielminute in der Serie A. Sein aktueller Vertrag in Neapel läuft zum Saisonende aus.