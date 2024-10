Thioune über Fortuna-Zukunft: „Ich mache mir viele Gedanken“

Daniel Thioune hat durchscheinen lassen, dass die Vertragsverlängerung bei Fortuna Düsseldorf kein Selbstläufer wird. „Wir sind in Gesprächen“, bestätigt der Trainer des Zweitligisten zunächst gegenüber der ‚Bild‘, um dann auszuführen: „Ich mache mir viele Gedanken. Alle Entscheidungen, die ich treffe, zahlen auf die Zukunft ein – auf meine und die meiner Familie. Da muss ich ein bisschen was abwägen – sportlich, inhaltlich, wirtschaftlich. Das sind alles solche Fragen, die mich umtreiben.“

Thioune steht nur noch bis zum Saisonende beim Spitzenreiter der zweiten Liga unter Vertrag. Auch wenn die Gespräche bereits angelaufen sind, über konkrete Inhalte wurde noch nicht verhandelt. Entsprechend groß ist der Klärungsbedarf, wie der Trainer bestätigt: „Es gibt viele Fragezeichen, also muss es noch viele Antworten geben. Und dann werde ich mich zu einem gewissen Zeitpunkt konkreter äußern können. Jetzt ist es einfach so, dass wir in einem guten Austausch sind.“