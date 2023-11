Wintertransfers: „Keine Tabus“ auf Schalke

Tabellenplatz 16 nach 13 Spieltagen, eine Trainerentlassung, das schon jetzt feststehende Aus von Sportvorstand Peter Knäbel und eine Mannschaft, die auch unter dem neuen Coach Karel Geraerts nur schwankende Leistungen zeigt: die bisherige Hinrunden-Bilanz des FC Schalke 04 liest sich katastrophal. Zumal die Königsblauen eigentlich mit Aufstiegsambitionen in die Zweitliga-Saison gegangen sind.

Die Hoffnungen des Traditionsklubs aus Gelsenkirchen liegen deshalb auf dem Wintertransfermarkt. Der Sportlichen Leitung um André Hechelmann bietet sich schließlich da die Möglichkeit, noch einmal an Stellschrauben im teils dysfunktional wirkenden Kader zu drehen. Gegenüber der ‚WAZ‘ kündigt der Sportdirektor Veränderungen an.

„Es wird keine Tabus oder Schonung geben. Die Frage ist: Was wollen wir, was können wir in Abstimmung mit unserer Finanzabteilung machen?“, so Hechelmann, der seine Spieler für die anstehenden Spiele bis zur Winterpause in die Pflicht nimmt: „Die Spiele werden in unsere Analyse bis Winter einfließen. Karel Geraerts und ich sind dazu täglich im Austausch. Auch Peter Knäbel steht mit Rat und Tat zur Seite.“

Auch Abgänge geplant

Auf Schalke gilt es dabei, nicht nur neue Spieler zu verpflichten, sondern auch Profis, die keine Leistung bringen, loszuwerden. Hechelmann erklärt: „Es ist herausfordernd, die richtigen Profile zu finden. Karel und ich überlegen, was Sinn macht und wo es Veränderungen gibt.“

Langfristig möchte der 39-Jährige den Kaderwert auf Schalke erhöhen: „Dabei muss man manchmal Umwege gehen, um ans Ziel zu kommen. Am Ende des Tages muss es für uns einfach Sinn ergeben.“ Damit irgendwann die Rückkehr in die Bundesliga glückt.