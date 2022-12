Salihamidzic will Pavard-Situation „frühzeitig“ lösen – Winter-Transfers möglich

Für Hasan Salihamidzic endete der USA-Urlaub abrupt mit der Information, dass Manuel Neuer sich im Skiurlaub schwer verletzte. Neben den bereits bekannten Ausfällen müssen die Bayern nun auch eine Lösung auf der Torhüterposition finden. Hasan Salihamidzic äußert sich in der ‚Sport Bild‘ zum Lazarett und weiteren Personalien.

Ob Alexander Nübel im Winter zurück an die Säbener Straße kommt, beantwortete Brazzo noch nicht. Am längeren Hebel sitzt der Sportvorstand des Rekordmeisters dabei nicht. „Wir prüfen verschiedene Szenarien. Aber natürlich wäre Alexander Nübel eine naheliegende Lösung. Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort“, fasst Salihamidzic die Situation zusammen.

Kein Defensiv-Neuzugang geplant

Während die Torwartfrage vorerst offen bleibt, stellt der Bayern-Manager klar, dass auf der zentralen Position in der Abwehr kein neuer Spieler kommen soll. Auch Josko Gvardiol von RB Leipzig sei kein Thema in München, so Salihamidzic: „Wir sind in der Abwehr mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Lucas Hernández bestens besetzt, das sind drei Raketen. Dazu haben wir Josip Stanisic, der auf Einsätze kommen muss.“ Deshalb sei „kein Kauf eines neuen Innenverteidigers geplant.“

Währenddessen laufen die Gespräche mit Lucas Hernández über eine Vertragsverlängerung gut, obwohl ein Kreuzbandriss den französischen Nationalspieler für längere Zeit zum Zuschauen verdammt. „Die Zukunft von Lucas liegt meiner Meinung nach beim FC Bayern, da gibt es gar keine Zweifel“, bringt es der Ex-Profi auf den Punkt.

Etwas weniger klar sind Salihamidzics Worte beim Thema Benjamin Pavard. Der Vertrag des Vize-Weltmeisters läuft 2024 aus. Er ließ selbst verlauten, dass er keine Absicht pflegt, seinen Vertrag bei Bayern zu verlängern. Salihamidzic plant, „das Thema frühzeitig zu lösen“ und fügt hinzu: „egal in welche Richtung“.

Choupo-Moting auf der Agenda

Der Kontrakt von Eric Maxim Choupo-Moting läuft zum Saisonende aus. Da der Kameruner in der zweiten Hälfte der Hinrunde enorm wichtig für das Spiel der Bayern wurde, steht eine Verlängerung im Raum. Hierzu werde man sich mit dem Management des 34-Jährigen „in den nächsten Wochen“ zum Essen treffen. Große Eile scheint Salihamidzic beim Mittelstürmer offenbar nicht zu verspüren, obwohl es zuletzt Gerüchte um Interesse anderer Großklubs gab.

Alle Positionen im Auge

Dass der FCB im Winter nochmal auf dem Transfermarkt nachlegt, will Salihamidzic nicht ausschließen. Dabei betont er, man schaue sich „vor allem auf der Torwartposition“ um, „aber nicht nur dort“. Grundsätzlich sei er „bekanntlich kein Freund von der Winter-Transferperiode“, jedoch sei während der WM-Pause einiges passiert. Und das könnte die Verantwortlichen an der Säbener Straße zum Handeln zwingen.