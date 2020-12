Erneut nicht berücksichtigt: Alli verdutzt

Mittelfeldspieler Dele Alli von Tottenham Hotspur hat sich nach seiner erneuten Nicht-Berücksichtigung im Spiel gegen Leicester City am vergangenen Sonntag (0:2) verwundert gezeigt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat Trainer José Mourinho dem 24-jährigen Engländer bis dato nicht näher erklärt, warum er ihn gegen die Foxes nicht für den Spieltagskader berücksichtigt habe. In den vorherigen beiden Partien gegen Crystal Palace sowie gegen den FC Liverpool war Alli zuvor erstmals seit Anfang Oktober wieder in der Premier League zum Einsatz gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Mourinho nun wieder auf den englischen Nationalspieler verzichtet, heizt die Spekulationen um einen Abgang im Winter weiter an. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Paris St. Germain im Januar offenbar einen neuen Anlauf bei Alli starten will. Bereits im Sommer war eine Leihe des offensiven Mittelfeldspielers zum französischen Serienmeister im Gespräch gewesen.