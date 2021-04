„Nächster Karriereschritt“: Wo landet Grillitsch?

Bis 2022 ist Florian Grillitsch noch an die TSG Hoffenheim gebunden. Einer Vertragsverlängerung stimmte der Österreicher bislang nicht zu. Grillitsch möchte sich alle Türen offenhalten. „Ich will die TSG nicht zwingend verlassen, ich habe einen Vertrag bis 2022. Aber ein weiterer Karriereschritt ist für mich schon denkbar, ich fühle mich dazu bereit“, so der 25-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘.

Als Sprungbrett könnte die anstehende Europameisterschaft dienen. Vorher will der 20-fache Nationalspieler keine Entscheidung treffen, wie er zu Protokoll gibt: „Ich will mir noch keinen Kopf machen darüber, was im Sommer passiert. Da kommt ja auch noch eine EM, und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.“

Traum von der Königsklasse

Interesse zeigten in der Vergangenheit Vereine wie der FC Arsenal, Inter Mailand, Tottenham Hotspur und Newcastle United. Auch RB Leipzig mit Ex-Coach Julian Nagelsmann war im vergangenen Sommer an Grillitsch dran. Ein erneuter Vorstoß der Sachsen ist denkbar.

Grillitsch selbst präferiert keine bestimmte Liga, merkt aber an, dass ihn die Aussicht auf die Champions League reizen würde. Mit Hoffenheim ist ein solches Ziel aktuell in weiter Ferne.