22-Millionen-Angebot für Gala

Spartak Moskau möchte sich anscheinend doppelt bei Galatasaray bedienen. Wie das türkische ‚Sports Digitale‘ berichtet, hat der russische Erstligist eine Offerte über 20 Millionen Euro plus zwei Millionen Boni für Linksverteidiger Derrick Köhn (25) sowie Angreifer Kerem Aktürkoglu (25) in Istanbul hinterlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Gala mit dem Angebot von einem Verkauf überzeugt wird, ist noch offen. Köhn war erst im Februar für etwas mehr als drei Millionen Euro von Hannover 96 an den Bosporus gewechselt und steht bis 2026 unter Vertrag. Auch Aktürkoglus Arbeitspapier ist noch für zwei Jahre gültig. Der türkische Nationalspieler hatte in der Vergangenheit schon mit einem Wechsel geliebäugelt, würde aber dem Vernehmen nach den Sprung in eine der europäischen Topligen bevorzugen.