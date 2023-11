Aktürkoglu liebäugelt mit der Bundesliga

Kerem Aktürkoglu sieht sich bereit für den nächsten Karriereschritt. Wie ‚Sky‘ berichtet, liebäugelt der 25-jährige Offensivspieler von Galatasaray dabei neben England und Spanien auch mit der Bundesliga.

Aktürkoglu steht noch bis 2026 in Istanbul unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte der türkische Nationalspieler schon zwölf Scorerpunkte in 22 Pflichtspielen. Als Preisschild nennt ‚Sky‘ 15 bis 20 Millionen Euro. Zuletzt soll Tottenham Hotspur schon angeklopft haben.