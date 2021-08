Gladbach blitzt bei der Hertha ab

Hertha BSC will nicht noch ein weiteres Talent an Borussia Mönchengladbach verlieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fragten die Fohlen wegen Innenverteidiger Jamil Najjar aus der Berliner U19 an, blitzten jedoch ab.

Erst kürzlich hatte Gladbach Top-Talent Luca Netz (18) aus Berlin geholt. Selbiges sollte nun bei Najjar geschehen, so bot man dem 17-Jährigen die Aussicht auf den Durchbruch bei den Profis. Dort Hertha senkte den Daumen.