Stöger übernimmt bei Rapid

Peter Stöger kehrt zurück an die Seitenlinie. Wie der SK Rapid Wien mitteilt, wird der 59-Jährige ab Sommer neuer Cheftrainer. Der Ex-Bundesliga-Coach unterschreibt beim österreichischen Erstligisten bis 2027. „Peter Stöger ist eine erfahrene Persönlichkeit, die den nationalen und auch internationalen Fußball in- und auswendig kennt. Durch seine Spielervergangenheit bei Rapid und seine sensationell erfolgreiche Trainerstation beim 1. FC Köln weiß er zudem sehr gut, mit all den Chancen – aber auch Risken – bei Fußballklubs mit einem hochemotionalen Umfeld, wie es bei uns gegeben ist, umzugehen“, so Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Stöger seit 2023 als Sportdirektor bei Admira Wacker tätig. Beim Hauptstadtklub war man seit der Entlassung von Robert Klauß im April auf der Trainersuche. Stöger, der als Spieler zwischen 1995 und 1998 für Rapid am Ball war, betont: „Ich freue mich sehr, dass ich ab Juni diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen darf. Rapid habe ich natürlich auch in den letzten Jahren sehr intensiv und aufmerksam verfolgt. Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader mit großer Qualität haben.“