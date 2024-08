Medizincheck: Neuzugang im Anflug auf Berlin

Die Kaderplaner von Hertha BSC ziehen wenige Tage vor dem Deadline Day noch eine Verstärkung für die Offensivabteilung an Land. Laut der isländischen Zeitung ‚DV‘ steht Jon Dagur Thorsteinsson vor der Unterschrift beim Zweitligisten.

Der 25-jährige Linksaußen, flexibel auch auf anderen Positionen im Angriff einsetzbar, soll zeitnah den Medizincheck bei den Berlinern absolvieren. Mit dem belgischen Erstligisten OH Leuven habe sich die Hertha ein Jahr vor Vertragsende auf einen festen Transfer geeinigt.

Für den Jupiler Pro League-Klub verbuchte Thorsteinsson 31 Scorerpunkte (20 Tore, elf Assists) in 76 Einsätzen. 37 Mal streifte sich der 1,77 Meter große Rechtsfuß das Trikot der isländischen Nationalmannschaft über, die Teilnahme an der EM verpasste man erst in den Playoffs.

Ob Thorsteinsson in Berlin ein Vorgriff auf einen Abschied von Fabian Reese (26) ist, werden die kommenden Tage zeigen. Der Offensivmann wird intensiv vom SC Freiburg umworben.