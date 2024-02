Bericht: PSG kontaktiert Kobel

Paris St. Germain bekundet Interesse an Gregor Kobel (26). Laut einem Bericht der ‚L‘Équipe‘ hat der Scheichklub in den vergangenen Monaten Kontakt zum Umfeld des Keepers von Borussia Dortmund geknüpft.

Was konkret Inhalt der Gespräche war, lässt die französische Sportzeitung offen. Allerdings ist man an der Seine nicht wirklich glücklich mit den Darbietungen von Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma (24). Viel zu oft zeigt der Italiener, dem im Kader ein echter Konkurrent fehlt, wackelige Leistungen.

Kobel wiederum ist beim BVB als unangefochtene Nummer eins gesetzt, auch wenn Ersatzmann Alexander Meyer (32) zumeist überzeugt, wenn er denn gefragt ist. Vertraglich gebunden ist Kobel bis 2028 an die Borussia, man hält an der Strobelallee also sämtliche Zügel in der Hand. Zudem muss sich noch zeigen, wie ernst es PSG nun tatsächlich ist mit einem möglichen Torwartwechsel.