EL-Auslosung: Das Achtelfinale im Überblick

Borussia Dortmund schied am Donnerstagabend aus der Europa League aus, zog gegen die Glasgow Rangers den Kürzeren. Besser schlug sich RB Leipzig, ebenfalls Absteiger aus der Champions League, das nach dem 3:1 im Rückspiel gegen Real Sociedad das Ticket fürs Achtelfinale buchte.

In die Runde der letzten 16 hatten es über die Gruppenphase zuvor bereits Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen geschafft. Ausgetragen werden die Achtelfinal-Begegnungen am 10. und 17. März. Das große Ziel ist das Endspiel am 18. Mai im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla.

Die Paarungen