Neymar: „Ich würde gerne in den USA spielen“

Im Anschluss an sein Vertragsende bei Paris St. Germain in drei Jahren will sich Neymar noch einen Wunsch erfüllen. „Ich würde gerne in den USA spielen. Ich würde dort gerne zumindest eine Saison lang spielen“, erzählt der 30-jährige Offensivstar im ‚Fenônemo‘-Podcast von Brasilien-Legende Ronaldo (zitiert via ‚ESPN‘), „die Saison dort ist kürzer, also hätte ich drei Monate Urlaub. Ich würde noch viele Jahre spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine fußballerische Rückkehr in seine Heimat sieht Neymar dagegen nicht am Horizont: „Ich habe da einige Zweifel.“ Als 17-Jähriger begann der Edeltechniker einst beim FC Santos seine Profikarriere und spielte dort vier Jahre lang, ehe er im Jahr 2013 nach Europa zum FC Barcelona wechselte. Ein Karriereende macht Neymar vor allem von seiner mentalen Verfassung abhängig: „Ich scherze mit meinen Freunden, dass ich mit 32 in Rente gehen werde. Aber das ist nur ein Scherz. Körperlich werde ich wohl noch ein paar Jahre durchhalten. Aber meine geistige Gesundheit ist das Wichtigste.“