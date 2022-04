Celtic will Leihspieler Carter-Vickers halten

Geht es nach den Offiziellen von Celtic Glasgow, wird Cameron Carter-Vickers auch in der kommenden Saison in Grün-Weiß auflaufen. Laut ‚SBI Soccer‘ plant der schottische Traditionsklub die feste Verpflichtung der Leihgabe von Tottenham Hotspur. Dem Bericht zufolge befinden sich beide Klubs in „fortgeschrittenen Gesprächen“ über einen permanenten Transfer.

Carter-Vickers ist bei Celtic in der Defensive gesetzt und bietet Woche für Woche gute Leistungen. Deshalb sollen auch die Wolverhampton Wanderers, der FC Watford und Leicester City beim 24-jährigen Nationalspieler der Vereinigten Staaten vorstellig geworden sein. Inklusive Bonuszahlungen fordern die Spurs dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro für die Dienste des Abwehrspielers.