„Geschichte noch nicht vorbei“: Vertonghen verlängert erneut

Innenverteidiger Jan Vertonghen verlängert seinen Vertrag beim RSC Anderlecht um ein weiteres Jahr. Das verkündet der Brüsseler Vorstadtklub offiziell. Der 37-Jährige soll als Führungsspieler, Kapitän und Mentor die junge Mannschaft (Durchschnittsalter 24,3 Jahre) von Anderlecht führen. 2022 wechselte der Routinier ablösefrei von Benfica Lissabon zurück in die Heimat. Der ehemalige belgische Nationalspieler stand in der abgelaufenen Saison in 27 Ligaspielen auf dem Platz und sammelte fünf Scorerpunkte (drei Treffer, zwei Vorlagen).

„Ich war noch nicht bereit, dem RSC Anderlecht Lebewohl zu sagen“, so Vertonghen, „ich fühle mich hier sehr wohl und ich habe auch die Wertschätzung der Fans und der Menschen im Verein gespürt. Das hat mich überzeugt, ein weiteres Jahr zu bleiben.“ Anderlechts Geschäftsführer Sport, Jesper Fredberg, freut sich, den Innenverteidiger weiterhin an Bord haben zu können: „Jan war in den letzten zwei Jahren ein wichtiger Bestandteil von Anderlecht. Man kann seine Leidenschaft und seinen Glauben an das Projekt sehen.“