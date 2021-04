Spurs-Aus: Mourinho geigt Spielern die Meinung

José Mourinhos Ende bei Tottenham Hotspur nach rund eineinhalb Jahren ging nicht ganz geräuschlos vonstatten. Wie der ‚Daily Telegraph‘ mit Verweis auf interne Spurs-Quellen berichtet, führte The Special One nach der offiziellen Verkündung seiner Entlassung noch insgesamt vier Stunden Gespräche mit Spielern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinho bot an, entweder sofort zu gehen oder seine Sachen zu packen. Nachdem er blieb, folgten im Anschluss Einzelgespräche. In denen legte der Portugiese dem Vernehmen nach schonungslos seine Meinung über die jeweiligen Leistungen der abgelaufenen Monate offen. Unter dem 58-Jährigen war Tottenham in der Liga auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht, dazu scheiterten die Londoner im Europa League-Achtelfinale an Dinamo Zagreb.