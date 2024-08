Demichelis unterschreibt in Mexiko

Was sich in den vergangenen Tagen bereits ankündigte, ist nun in Stein gemeißelt. Martin Demichelis ist neuer Trainer von CF Monterrey. Zur Vertragslänge machen die Rayados keine Angabe. Dem Vernehmen nach hat Demichelis für zwei Jahre unterzeichnet.

Zuvor war der ehemalige Bayern-Profi Trainer bei River Plate. In seiner Heimat musste Micho aber nach 87 Pflichtspielen im Amt seine Koffer packen. Mit River Plate gewann Demichelis die argentinische Meisterschaft und zwei Pokale. Ähnlichen Erfolg erhofft man sich nun auch in Monterrey.