Schalke - Köln: So seht ihr das Bundesliga-Kellerduell live

Abstiegskampf pur in der Bundesliga. Im Duell zwischen dem Letzten und dem Drittletzten der Bundesliga kämpfen Schalke und Köln um wichtige drei Punkte. Die Königsblauen könnten mit einem Sieg den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte verkürzen. Die Geißböcke ihrerseits haben die Möglichkeit, den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auszubauen. Dafür müssen die Kölner aber vor allem in der Offensive zulegen: In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen blieb man ohne Torerfolg.

Schalke vs. Köln live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem Ruhrpott-Klub und den Domstädtern findet am Mittwoch, den 20. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 18:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Begegnung live. Die Übertragung beginnt bereits um 17:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Bundesliga 6. Kommentator ist Marcus Lindemann. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel auch online über Sky Go streamen. Im Free-TV zeigt die ARD im Rahmen der Sportschau ab 22:50 Uhr eine Zusammenfassung der Partie.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Schalke und Köln weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.