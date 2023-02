VfB: Guirassy fehlt wochenlang

Der VfB Stuttgart muss in der nächsten Zeit ohne Serhou Guirassy auskommen. Der Bundesligist verkündet, dass der Stürmer einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich erlitten hat. Der 26-Jährige zog sich die Verletzung beim jüngsten 0:2 gegen den SV Werder Bremen zu.

Guirassy wird nach offiziellen Vereinsangaben nun für mehrere Wochen fehlen. In der aktuellen Bundesliga-Saison kam der fünffache Nationalspieler Guineas in 13 Spielen zum Einsatz, in denen er sechs Tore erzielte.

