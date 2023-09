Prestige-Sieg gegen Frankreich | Topnoten für das DFB-Team

Ohne den angeschlagenen Joshua Kimmich, dafür mit dem zuletzt so formstarken Jonathan Tah auf ungewohnter Rechtsverteidiger-Position wollte Rudi Völler der pfeilschnellen französischen Offensive begegnen. Und der Plan ging voll auf. Auch dank der körperlichen Präsenz des Leverkuseners stand Deutschland sicher und sorgte vorne immer wieder für Gefahr. Die frühe Führung durch Thomas Müller spielte dem so verunsicherten Team zusätzlich in die Karten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bitterer Moment dann in der 25. Minute, als Kapitän Ilkay Gündogan nach zuvor bärenstarker Leistung mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste. Im Anschluss war ein kleiner Bruch im Offensivspiel zu verzeichnen, ohne dass die Franzosen aber vollends die Spielkontrolle übernahmen. Die größte Chance der Equipe Tricolore vor der Pause durch Aurélien Tchouaméni resultierte aus einer Standardsituation. Und so ging es mit einer Führung in die Pause, die sich das deutsche Team dank einer deutlichen Leistungssteigerung gegen einen Weltklasse-Gegner durchaus verdient hatte.

Lese-Tipp

Völler baut um: Die DFB-Startelf gegen Frankreich

Zu Beginn von Hälfte zwei zeigten die Franzosen dann mehr Präsenz und entwickelten Zug nach vorne. Wirklich große Möglichkeiten resultierten daraus aber vorerst nicht. Tchouaméni und Antoine Griezmann verzeichneten aber immerhin Annäherungen an das deutsche Tor. Daraufhin bekam die DFB-Elf wieder etwas Oberwasser. Der emsige Florian Wirtz hätte die Führung nach toller Vorarbeit von Benjamin Henrichs und Julian Brandt ausbauen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus dem Nichts dann die riesige Chance für Griezmann, der mit einem gefühlvollen Schlenzer am glänzend reagierenden Marc-André ter Stegen scheiterte. Wenig später dann die vermeintliche Entscheidung durch Sané, der seine immense Geschwindigkeit ausspielte. Wenig später machte es der Flügelstürmer dann zwar selbst noch einmal spannend, letztlich brachte Deutschland den insgesamt verdienten Erfolg aber über die Ziellinie.

Torfolge

1:0 Müller (4.): Tolle Kombination über das gesamte Spielfeld. Am Ende steckt Gnabry links auf den durchstartenden Henrichs durch. Dessen Hereingabe landet bei Müller, der mit dem linken Fuß volley in die Tormitte vollendet. Traumstart der deutschen Elf.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:0 Sané (87.): Zum wiederholten Male ein Ballgewinn des überragenden Tah. Havertz kommt an den Ball und schickt Sané auf die Reise. Von halbrechts geht der Bayern-Star in den Sechzehner und schiebt den Ball überlegt an Maignan vorbei.

2:1 Griezmann (89.): Dumme Aktion des Torschützen zum 2:0. Im eigenen Strafraum stellt Sané das Bein gegen Camavinga rein, der schon fast nicht mehr ausweichen kann. Den fälligen Elfer verwandelt Griezmann sicher unten rechts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

25‘ Groß (6,2) für Gündogan

64‘ Brandt (6,7) für Gnabry

64‘ Havertz (6,8) für Müller

78‘ Gosens für Henrichs

78‘ Hofmann für Wirtz