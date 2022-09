Galatasaray kündigt auch Mata-Transfer an

Am türkischen Deadline Day wird Galatasaray noch einmal richtig aktiv auf dem Transfermarkt. Der Istanbuler Klub verkündete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dass man sich in Verhandlungen mit Juan Mata befindet. Der 34-Jährige, zuletzt bei Manchester United unter Vertrag, ist seit dem Sommer vereinslos.

Mata ist der fünfte Transfer, den Galatasaray am heutigen Donnerstag noch eintüten will. Mauro Icardi, der von Paris St. Germain ausgeliehen werden soll, wurde in Istanbul bereits von Vereinsoffiziellen in Empfang genommen. Zudem verkündete der Klub, in Verhandlungen um Milot Rashica (26/Norwich City), Yusuf Demir (19/Rapid Wien) und Mathias Ross Jensen (21/Aalborg) zu stehen.