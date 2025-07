Roma nimmt zwei Neuzugänge ins Visier

Die AS Rom will sich für die kommende Saison noch auf einigen Positionen verstärken. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, haben die Römer Evan Ferguson (20) und Nicolás Tagliafico (32) ins Visier genommen. Beide Transferziele könnten kostengünstig finalisiert werden.

Ferguson, ein talentierter Stürmer von Brighton & Hove Albion, konnte sich bislang noch nicht in der Premier League durchsetzen. In der vergangenen Saison kam er nur auf 388 Spielminuten (ein Tor) und wurde in der Rückrunde an West Ham United ausgeliehen. Für den irischen Nationalspieler (22 Spiele) steht ein Leihgeschäft im Raum. Tagliafico dagegen stand in der vergangenen Saison für Olympique Lyon regelmäßig auf dem Platz und absolvierte wettbewerbsübergreifend 33 Partien (fünf Tore, drei Vorlagen). Der Linksverteidiger ist flexibel einsetzbar und kann auch in der Innenverteidigung agieren. Der argentinische Weltmeister von 2022 ist nach seinem Vertragsende ablösefrei zu haben.