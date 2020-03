Köln-Gerüchte um Uphoff

Zieht es Karlsruhe-Torhüter Benjamin Uphoff im Sommer zum 1. FC Köln? Unter anderem die ‚Pforzheimer Zeitung‘ berichtet von dem Szenario, Uphoff werde in der Domstadt die Nummer zwei hinter Stammkeeper Timo Horn. Dem vereinsnahen Portal ‚Geissblog‘ zufolge ist der 26-Jährige aber ebenso wie Timon Wellenreuther (Willem II) kein Kandidat beim FC.

Klar ist Stand jetzt nur: Seinen auslaufenden Vertrag in Karlsruhe wird Uphoff nicht verlängern. „Ich will den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen“, sagt der Schlussmann gegenüber der ‚Pforzheimer Zeitung‘. Wohin es geht, verrät er nicht: „Es ist mit meinem neuen Arbeitgeber abgesprochen, dass es der Verein ist, der alles bekanntgibt.“