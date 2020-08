Palace: Zaha-Preis fällt deutlich

Wilfried Zaha von Crystal Palace ist diesen Sommer für einen vergleichsweise erschwinglichen Preis zu haben. Wie die ‚Sun‘ berichtet, darf der 27-jährige Angreifer den Londoner Klub für umgerechnet 33 Millionen Euro verlassen. Im vergangenen Jahr rief Palace noch rund 100 Millionen Euro für Zaha auf.

Für die Eagles spielte der wuchtige Offensivspieler in der abgelaufenen Spielzeit seine statistisch schlechteste Saison seit vier Jahren. In 38 Ligaspielen steuerte Zaha vier Treffer und fünf Torvorlagen bei. Manchester United, dem FC Everton und dem FC Chelsea wird loses Interesse am Ivorer nachgesagt, der bei Crystal Palace noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.