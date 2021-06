Löw kündigt Goretzka-Einsatz an

Joachim Löw stellt dem zuletzt verletzten Leon Goretzka (26) einen Einsatz im EM-Vorrundenspiel gegen Portugal in Aussicht gestellt. „Er ist natürlich eine super Option in der zweiten Halbzeit“, so der Bundestrainer bei ‚Magenta TV‘ über seinen Mittelfeldmotor, „sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass man ihn bringt. Weil er der Mannschaft helfen kann durch seine Dynamik, seine Läufe.“

Ein Startelfeinsatz kommt für Goretzka aber wohl noch zu früh. „Er hat ja fünf oder sechs Wochen nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die Kräfte dann reichen würden“, sagt der DFB-Coach. Am morgigen Freitag um 18 Uhr wollen Löw und seine Mannschaft gegen Ronaldo und Co. den ersten Sieg bei diesem Turnier einfahren.