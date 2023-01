Milosevic bestätigt Stuttgart-Wechsel

Jovan Milosevic bestätigt in einem Interview, dass er sich dem VfB Stuttgart anschließen wird. Gegenüber ‚Mozzart Sport‘ sagt das 17-jährige Sturmtalent: „Ich denke, dass die Bundesliga sehr gut für die Entwicklung junger Spieler ist.“ Der Wechsel nach Stuttgart sei eine „gemeinsame Entscheidung“ mit seiner Familie gewesen. Und weiter: „Stuttgart ist ein Verein, der mit jungen Spielern arbeitet und sie weiterverkauft. Daher denke ich, dass es ein sehr guter Schritt für die Fortsetzung meiner Karriere ist, aber auch für etwas Größeres danach.“

Federführend bei der Verpflichtung von Milosevic war Ex-VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Dass der 50-Jährige nicht mehr in Stuttgart arbeitet, sorgt den Rechtsfuß nicht: „Das beunruhigt mich überhaupt nicht. Sein Weggang ändert nichts Grundsätzliches an meiner Zukunft dort, denn alles andere bleibt gleich.“ Übereinstimmenden Medienberichten zufolge unterschreibt das Sturmjuwel in Bad Cannstatt einen bis 2027 datierten Vertrag. Die Schwaben haben sich mit dem serbischen Erstligisten FK Vojvodina Novi Sad dem Vernehmen nach auf eine Ablöse von 1,2 Millionen Euro geeinigt.

