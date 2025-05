Bei Gladbach unerwünscht: Bundesliga-Interesse an Neuhaus

Vor zwei Jahren wähnte sich Florian Neuhaus noch als das Gesicht der Zukunft bei Borussia Mönchengladbach. Schließlich wurde sein Vertrag damals um vier Jahre verlängert. Die aktuelle Realität sieht deutlich düsterer aus. Bei den Fohlen fungiert der 28-Jährige maximal noch als Einwechselspieler, in der Startelf stand er in der laufenden Saison nur zweimal. Eine Trennung im Sommer ist wahrscheinlich, ein erster Bundesligist befasst sich nun intensiv mit Neuhaus.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der FC Augsburg ernsthaftes Interesse an dem Mittelfeldspieler. Eine hohe Ablöse dürfte auf die Gladbacher nicht zukommen, immerhin das Gehalt in Höhe von vier Millionen Euro pro Jahr könnte man einsparen. Bei den Fuggerstädtern müsste Neuhaus wohl ein niedrigeres Salär in Kauf nehmen.

Der Regisseur kommt am liebsten auf der Zehn zum Einsatz, kann aber auch als Achter oder vor der Abwehr spielen. Mit Gladbach-Coach Gerardo Seoane kommt der Rechtsfuß auf keinen grünen Zweig, der Schweizer ist mit der Defensivarbeit des Rechtsfußes nicht einverstanden. Da Seoane am Niederrhein bleibt, muss sich Neuhaus einen neuen Verein suchen. Womöglich kommt dieser aus der Fuggerstadt.