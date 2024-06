Herzinfarkt: Bentaleb droht Karriereende

Nabil Bentaleb ist wohl dazu gezwungen, seine Karriere zu beenden. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat der 29-Jährige in der vergangenen Woche einen Herzinfarkt erlitten. Reanimationsmaßnahmen seien durchgeführt worden. Bentaleb wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und erfolgreich operiert. Dem Bericht zufolge verfügt der Algerier über einen Herzschrittmacher. Es sei wahrscheinlich, dass er seine Karriere beenden muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bentalebs aktueller Klub OSC Lille hatte am 18. Juni verkündet, dass der Spieler aufgrund von Unwohlseins ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine genaue Diagnose gab es bislang nicht. ‚RMC‘ zufolge ereignete sich der Vorfall während eines privaten Fußballspiels, an dem Bentaleb teilnahm. Der Linksfuß kam in der abgelaufenen Saison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz. In Deutschland stand er zwischen 2016 und 2021 bei Schalke 04 unter Vertrag.