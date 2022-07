Can Bozdogan wird in Kürze seine Leihe zum FC Utrecht finalisieren. Wie Berater Yusuf Kandemir via Instagram-Story veröffentlicht, ist das Schalke-Eigengewächs bereits mit seiner Entourage in den Niederlanden angekommen. Für den Nachmittag ist der Medizincheck geplant.

