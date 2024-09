Forderung zu hoch: Martial kassiert einen Korb

Anthony Martial ist noch immer auf Vereinssuche. Der 28-jährige Angreifer befand sich in den vergangenen Tagen in konkreten Vertragsgesprächen mit Flamengo, diese sollen jedoch nach Informationen der in Rio de Janeiro beheimateten Tageszeitung ‚Meia Hora‘ gescheitert sein. Der brasilianische Traditionsklub hat demzufolge dem Franzosen abgesagt, da dessen Forderungen „nicht realisierbar“ seien. Martial bestand dem Bericht zufolge auf einem Dreijahresvertrag und einem Jahressalär, das „von den Vereinsverantwortlichen als viel zu hoch angesehen wurde“. Eine Weiterführung der Gespräche sei nicht zu erwarten.

Martial ist seit Ende Juni vereinslos, nachdem Manchester United den Vertrag des Stürmers nach neun Jahren im Klub nicht noch einmal verlängert hatte. Der 30-fache Nationalspieler stammt aus der Jugend von Olympique Lyon und war 2014 für 60 Millionen Euro von der AS Monaco nach Manchester gewechselt. Anfang dieses Monats wurde Martial von AEK Athen ein Rekordvertrag angeboten, aber auch dieser Kontrakt kam nicht zustande.