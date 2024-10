Musiala-Verlängerung: „Neues Gesicht des FC Bayern“

Max Eberl bestätigt, dass Jamal Musiala (21) langfristig an den FC Bayern gebunden werden soll. „Dass Jamal ein außergewöhnlicher Spieler ist, das ist auch der Grund, warum wir mit ihm verlängern wollen, ihn ein Stück weit zum neuen Gesicht des FC Bayern machen wollen“, so der Sportvorstand der Münchner laut ‚Sky‘ nach dem gestrigen 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum.

Musiala ist aktuell noch bis 2026 an den FCB gebunden. Sollte er sich entscheiden, seinen Vertrag zu verlängern, winkt ihm Berichten zufolge ein Topgehalt, das ihn in die finanziellen Sphären von Stürmerstar Harry Kane (31) hieven würde. Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany würde das begrüßen: „Jedes Mal, wenn Jamal in der Mannschaft ist, haben wir etwas extra. Jamal hat besondere, einzigartige Qualität.“