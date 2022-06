Poker läuft: Wolfsburg will Toljan

Nach drei Jahren in der Serie A steht bei Jeremy Toljan womöglich eine Rückkehr in die Bundesliga ins Haus. Der VfL Wolfsburg bemüht sich intensiv um den 27-Jährigen Rechtsverteidiger und befindet sich der ‚Bild‘ zufolge in konkreten Ablöseverhandlungen mit US Sassuolo. FT kann entsprechende Informationen bestätigen.

Rund fünf Millionen Euro fordert der Tabellenelfte der abgelaufenen Serie A-Saison für Toljan, der noch bis 2025 vertraglich gebunden ist. Wolfsburg will die Summe drücken. Laut der Boulevardzeitung sollte der Transfer jedoch nicht „an der Ablöse scheitern“.

Toljan spielt seit 2019 in Sassuolo und hat mittlerweile 76 Pflichtspiele für den Klub aus der Region Emilia-Romagna absolviert. Den Saisonendspurt verpasste der ehemalige BVB- und Hoffenheim-Profi wegen eines Schlüsselbeinbruchs, der inzwischen wieder verheilt ist. In Wolfsburg könnte Toljan Kevin Mbabu (27) beerben, der ein Jahr vor seinem Vertragsende verkauft werden soll.