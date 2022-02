Schmidt verlässt Eindhoven im Sommer

Roger Schmidt wird die PSV Eindhoven nach Ablauf dieser Saison verlassen. Gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt der Cheftrainer des Eredivisie-Klubs, dass er das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags nicht annehmen wird.

„Ich bin stolz, Teil der PSV Eindhoven zu sein und möchte mit meiner Mannschaft in dieser Saison noch um weitere Titel kämpfen. Im Sommer möchte ich dann aber frei sein, um eine neue Entscheidung für mich treffen zu können“, so Schmidt.

Wo der 54-Jährige anheuern wird, steht noch nicht fest. Schmidt, zuvor in Paderborn, Salzburg, Leverkusen und Peking an der Seitenlinie, hatte im Sommer 2020 in Eindhoven übernommen. Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison steht die PSV auch aktuell wieder auf dem zweiten Platz.

Eindhovens Technischer Direktor John de Jong erklärt: „Wir haben die letzten Wochen genutzt, um gute Gespräche zu führen. Wir hatten die Absicht, mit Roger weiterzumachen, aber er hat beschlossen, am Ende der Saison aufzuhören. Wir bedauern das, aber es ändert nichts an unserem Ziel, in dieser Saison so viele Titel wie möglich zu gewinnen.“