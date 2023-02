„Noch nicht erlebt“: Bochum-Boss wütet nach Pleite

Patrick Fabian erwartet von den Spielern des VfL Bochum ein anderes Auftreten im Abstiegskampf. Nach der 0:3-Niederlage beim SV Werder Bremen machte der Sportchef seinem Ärger Luft: „So kannst du auswärts keine Punkte mitnehmen. Das war von der ersten bis zur der letzten Minute zu wenig. Werder brauchte gar nicht viel machen, um uns heute klar und deutlich zu besiegen.“ Und weiter: „Das war mir von der Körpersprache, vom Zugriff, von allem viel zu wenig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Von elf Ligaspielen in der Fremde konnte der VfL nur eines gewinnen. Im Rennen um den Klassenerhalt müssen aber dringend Punkte her, für Fabian ein Horrorszenario: „Sich über einen solchen Zeitraum auswärts so zu präsentieren, habe ich auch noch nicht erlebt. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil es dich zu Hause umso mehr unter Druck setzt.“ Noch hat der Tabellenvorletzte alle Chancen, den Verbleib im deutschen Oberhaus zu sichern. Nächsten Samstag (15:30 Uhr) gastiert mit dem FC Schalke 04 ein direkter Konkurrent um den Ligaverbleib im Ruhrstadion.

Lese-Tipp

Zoller: Karriereende in Bochum?