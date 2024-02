Dank Klausel: Jung verlängert bei Werder

Anthony Jung bleibt dem SV Werder Bremen über das Saisonende hinaus erhalten. Wie die Grün-Weißen mitteilen, hat sich der Vertrag per Klausel automatisch verlängert. Die dafür nötige Anzahl an Pflichtspielen hat der 32-jährige Innenverteidiger inzwischen erreicht. Zur neuen Laufzeit macht Werder wie üblich keine Angaben.

„Ich freue mich natürlich extrem, das so früh in der Saison geschafft zu haben“, wird Jung von seinem Verein zitiert, „es gibt mir Ruhe und Planungssicherheit. Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, muss ich sagen.“ Der Abwehrmann, der auch als Linksverteidiger einsetzbar ist, kommt als Stammkraft auf 23 Saisonspiele in grün-weiß.