RB: Drei weitere Trainer-Kandidaten

Nach der Trennung von Jesse Marsch will RB Leipzig zeitnah einen langfristigen Nachfolger präsentieren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden neben Wunschlösung Roger Schmidt (PSV Eindhoven) auch Borussia Dortmunds Technischer Direktor Edin Terzic und der vereinslose Domenico Tedesco (zuletzt Spartak Moskau) gehandelt.

Zudem soll bei den Sachsen über Bo Svensson diskutiert worden sein. Mainz 05 werde dem 42-Jährigen allerdings keine Freigabe erteilen. Vorerst übernimmt Co-Trainer Achim Beierlorzer in Leipzig. Am morgigen Dienstag (18:45 Uhr) steht das Champions League-Spiel gegen Manchester City an.