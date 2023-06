Monaco entlässt Clement

Die AS Monaco hat sich von Cheftrainer Philippe Clement getrennt. Der 49-jährige Belgier hatte vor eineinhalb Jahren beim Ligue 1-Klub übernommen. Monaco verpasste in dieser Saison knapp den Einzug in den Europapokal.

„Es war eine schwierige Entscheidung, da Philippe sein Bestes gegeben hat und sich immer professionell verhalten hat“, sagt Sportdirektor Paul Mitchell. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem Ex-Leipziger Jesse Marsch gehandelt, der im Februar bei Leeds United entlassen wurde.

