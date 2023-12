BVB an HSV-Juwel dran

Otto Stange gilt als großes Sturm-Talent. Für die U17-Mannschaft des Hamburger SV war der 16-Jährige in elf Partien an 15 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, zwei Vorlagen). Im Jugendbereich hat Stange seinen Torriecher also bereits nachgewiesen.

Für das Profiteam der Rothosen durfte er bislang trotzdem nicht ran. Zwar wurde Stange von HSV-Coach Tim Walter zweimal in den Zweitliga-Kader berufen, zum Einsatz kam der U-Nationalspieler dort jedoch nicht.

Nichtsdestotrotz befindet sich Stange offenbar schon im Visier der Bundesliga-Elite. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, umwirbt Borussia Dortmund den jungen Offensivmann. Allzu große Sorgen, dass Stange den Klub verlässt, müssen sich die Rothosen aber wohl nicht machen. Die Chancen auf einen Verbleib an der Elbe stehen laut der Tageszeitung gut.

BVB ohne Bedarf

Einen Korb könnte der BVB momentan fraglos verkraften. Mit Paris Brunner (17) und Julian Rijkhoff (18) befinden sich nämlich zwei der größten Sturm-Talente in den Reihen der Westfalen. Sowohl Brunner als auch Rijkhoff warten ebenfalls noch auf ihr Profidebüt, daher wäre Stange gut beraten, in Hamburg zu bleiben.